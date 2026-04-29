Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết khi tham chiến ở thị trấn Qantara, miền nam Lebanon, các binh sĩ thuộc Sư đoàn số 36 "Rage" đã phát hiện 2 mạng lưới hầm ngầm của nhóm vũ trang Hezbollah ở độ sâu 25 m và dài khoảng 2km. IDF tình nghi các hạ tầng này được xây dựng từ “nguồn tiền tài trợ của Iran”.

IDF dùng thuốc nổ phá hủy mạng lưới hầm ngầm của Hezbollah. Ảnh: IDF

Theo mô tả của các binh sĩ Israel, bên trong 2 đường hầm trên có “khoảng 30 phòng sinh hoạt, các nhà tắm, hành lang được trang trí bằng ảnh chân dung của các lãnh tụ Iran, một kho vũ khí lớn được nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Radwan sử dụng”.

Một sĩ quan Israel cho biết: “Sự kết hợp giữa độ sâu, chiều dài và nền đá cứng của đường hầm buộc chúng tôi phải sử dụng một lượng lớn thuốc nổ lên tới 450 tấn để nhiệm vụ phá hủy hạ tầng trên đạt hiệu quả”.

Đồ họa về đường hầm của Hezbollah trong địa phận thị trấn Qantara, miền nam Lebanon. Ảnh: IDF