Theo báo Guardian, quan chức Lebanon xin giấu tên hôm 22/4 nói với truyền thông Pháp: “Lebanon sẽ yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 1 tháng, chấm dứt việc Israel ném bom cũng như phá hoại ở các khu vực quân đội Israel đang hiện diện và cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn”.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun xác nhận “các cuộc tiếp xúc đang diễn ra nhằm gia hạn thời gian ngừng bắn”.

Sau cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon trong nhiều thập kỷ hôm 14/4, Mỹ tuyên bố hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, hết hạn vào ngày 26/4.

Trước vòng đàm phán dự kiến diễn ra tại Washington, Mỹ hôm 23/4, Israel cho biết họ không có “bất đồng nghiêm trọng” với Lebanon, đồng thời kêu gọi chính quyền Beirut “hợp tác” chống lại nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Hezbollah, nhóm có đại diện trong nội các và quốc hội Lebanon, kiên quyết phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Tổng thống Aoun và Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam thúc đẩy. Tuy nhiên, một nghị sĩ của Hezbollah hồi đầu tuần này cho hay nhóm có thể chấp nhận các cuộc đối thoại gián tiếp do Mỹ làm trung gian.

Giống như vòng đàm phán trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ chủ trì cuộc gặp sắp tới giữa Đại sứ Israel Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad tại Washington, với sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng ​​dự kiến có mặt tại sự kiện.