Hãng tin WANA và CNN dẫn lời ông Yehya Saree hôm nay (1/4) cho biết, lực lượng vũ trang Houthi đã triển khai chiến dịch thứ 3, nã một loạt tên lửa đạn đạo vào các vị trí nhạy cảm ở nam Israel. Người này tuyên bố, chiến dịch được phối hợp thực hiện với Iran và Hezbollah và đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo ông Saree, cuộc tấn công trên được thực hiện để hỗ trợ các mặt trận kháng chiến ở Iran, Iraq, Lebanon và Palestine. Ngoài ra, Yemen sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Israel do Washington và Tel Aviv leo thang xung đột.

Quân đội Israel cho hay đã nỗ lực đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen về phía lãnh thổ của mình.

Ngày 28/3, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, nhóm Houthi đã phóng hai tên lửa về phía Israel, đánh dấu sự tham gia cuộc xung đột ở Trung Đông.

Liên quan tới cuộc giao tranh đang diễn ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi ngày 1/4 cho hay, Tehran sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ít nhất 6 tháng. Nói về những thông tin cho rằng Iran đã phản hồi đề xuất 15 điểm của Mỹ, ông Araqchi cho biết nước này chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về kế hoạch đó. Ông cũng bác bỏ các báo cáo nói Iran đã đưa ra 5 điều kiện, mô tả chúng là những suy đoán của giới truyền thông.