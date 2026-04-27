Video: IDF

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X đêm 26/4, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết các đơn vị không quân và pháo binh của họ tiếp tục nhiều cuộc bắn phá nhằm vào hạ tầng quân sự được nhóm Hezbollah sử dụng để “lên các kế hoạch khủng bố nhằm chống lại IDF và Nhà nước Israel”.

“Các hạ tầng và khí tài của Hezbollah bị bắn phá gồm có bệ phóng tên lửa đã nạp đầy đạn và sẵn sàng khai hỏa, một kho chứa vũ khí và một số công trình quân sự… Chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel và IDF”, một phần thông cáo viết.

Mục tiêu Hezbollah bị IDF bắn phá. Ảnh: IDF

Trong đoạn video được đăng kèm thông cáo, có thể thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã đảm nhận nhiệm vụ theo dõi mục tiêu và gửi tọa độ cho không quân và pháo binh Israel để các binh chủng này thực hiện những đòn bắn phá.

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Y tế Lebanon hôm 26/4, từ khi xung đột giữa IDF và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn bùng phát trở lại hôm 2/3, những cuộc không kích của các lực lượng Tel Aviv đã khiến hơn 2.500 người Lebanon thiệt mạng và 7.775 trường hợp bị thương.