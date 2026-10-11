Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cần có một nhà lãnh đạo mới, bởi Tổng thống Zelensky đã nhiều lần từ chối các cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối đạt thỏa thuận với Nga và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu diesel trên toàn cầu.

"Ông Zelensky đã có rất nhiều cơ hội để giải quyết cuộc xung đột và ông ấy chọn không làm như vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới, một nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận. Tôi không hiểu vì lý do gì mà ông Zelensky luôn từ chối các cơ hội chấm dứt xung đột với Nga", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc ông Zelensky phớt lờ những cảnh báo về việc không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã tạo ra thêm vấn đề cho thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

"Chúng tôi đã nói rằng ông ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra một vấn đề toàn cầu. Nhưng hãy xem ông Zelensky đã làm gì? Ông ấy tiếp tục tấn công nguồn cung nhiên liệu diesel. Quyết định này đã làm ảnh hưởng tới nông dân và các trang trại ở Mỹ", ông Trump nói.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng những đợt tập kích của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu, không phải xung đột Trung Đông.

Trên thực tế, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã kết thúc từ ngày 20/5/2024. Vì lẽ đó, phía Nga đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận.

Cách đây một ngày, Tổng thống Trump đã dỡ bỏ trừng phạt với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin. Ông Zelensky đã phản ứng mạnh với động thái này, gọi đây là "một quyết định yếu kém từ những đối tác mạnh".