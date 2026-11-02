Nhà chức trách Mỹ cho biết cả 9 người có mặt trên một máy bay phản lực tư nhân bị rơi và phát nổ gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở quận Palm Beach, bang Florida đều đã thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay Learjet 60 đã rơi xuống một khu dân cư gần Cresthaven, bang Florida, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump khoảng 14,5km vào khoảng 12h50 giờ địa phương ngày 1/11 (0h50 giờ Việt Nam ngày 2/11).

Các đội cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Lực lượng cứu hộ quận Palm Beach

Hãng tin Fox dẫn thông cáo của FAA cho hay, chiếc máy bay phản lực tư nhân nói trên đã gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang trên đường tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã đưa ra thông tin cập nhật về vụ tai nạn, gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng".

"FAA đang cử một đội đến hiện trường để hỗ trợ cuộc điều tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB). Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân. FAA và Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) đang theo sát vụ tai nạn này và sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có thêm chi tiết", ông Duffy viết trên mạng xã hội X.

Hiện vẫn chưa có thông tin về danh tính của 9 người tử nạn vì vụ rơi máy bay nói trên.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã phong tỏa tuyến đường Military Trail, đoạn giữa đại lộ Cresthaven và đại lộ 10 phía Bắc, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực này. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ quận Palm Beach thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội X: "Sự cố hàng không. Vui lòng tránh xa khu vực này. Đây sẽ là một sự cố kéo dài".

Khoảnh khắc máy bay Learjet 60 bị rơi và phát nổ ở Palm Beach, Florida, Mỹ ngày 1/11. Video: Fox News

Camera hành trình của một xe hơi lưu thông trên đường đã vô tình ghi lại khoảnh khắc máy bay Learjet 60 gặp nạn ở Palm Beach. Các hình ảnh cho thấy máy bay lao xuống từ trên không với tốc độ cao, phần mũi đâm thẳng xuống đất rồi lập tức phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis sau đó mô tả vụ tai nạn là một "thảm họa khủng khiếp". “Máy bay trông giống như một quả tên lửa đang lao xuống. Nó đã để lại một hố lớn bên vệ đường. Vụ va chạm đã khiến các mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Lượng mảnh vỡ rất lớn và văng xa trên một phạm vi khá rộng. Tôi đã nhận được báo cáo tóm tắt từ các quan chức quận. Hiện tại, ngoại trừ những người trên máy bay, chúng tôi chưa ghi nhận thông tin về bất kỳ ai trên mặt đất bị thương vong do các mảnh vỡ này gây ra”, ông DeSantis cho hay.

Vụ tai nạn đã buộc các cư dân sống gần một khu nhà ở di động phải di dời. Một quan chức địa phương cho biết thêm các cơ quan chức năng đang nỗ lực đảm bảo khoảng 600 người bị ảnh hưởng có nơi ở an toàn trong đêm 1/11.