Khói đen bốc lên từ các mảnh vỡ của máy bay. Video: Fox News

Hãng thông tấn BBC và đài CNN đưa tin vụ việc xảy ra vào lúc 11h20 giờ địa phương ngày 15/6. Máy bay ném bom chiến lược B-52 gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ thử nghiệm như thường lệ.

Máy bay bốc cháy ngay khi va chạm. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc B-52 đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn và đám cháy sau đó.

Không quân Mỹ cho biết các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức và vẫn đang làm việc trong khi các quan chức cố gắng xác định danh tính của tất cả những người thiệt mạng.

Máy bay Boeing B-52 Stratofortress là một trong những loại máy bay lâu đời nhất của Không quân Mỹ, được đưa vào phục vụ lần đầu tiên năm 1955. Loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng tầm xa này thường có phi hành đoàn năm người, gồm một chỉ huy, phi công, sĩ quan dẫn đường radar, sĩ quan hoa tiêu và sĩ quan tác chiến điện tử.

Phiên bản đang được sử dụng hiện nay là B-52H vẫn đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí của Không quân. Các máy bay này đã được sử dụng trong các nhiệm vụ ném bom trong cuộc xung đột hiện tại giữa Mỹ và Iran. B-52H có thể mang theo hàng trăm quả bom thông thường và 32 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.