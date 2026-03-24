The kênh Sky News, Bộ Quốc phòng Colombia ngày 23/3 đã xác nhận việc một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của nước này bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo, khu vực gần biên giới phía nam giáp Ecuador và Peru.

"Máy bay C-130 đã gặp tai nạn thảm khốc không lâu sau khi cất cánh. Vào thời điểm xảy ra sự cố có 125 người trên máy bay. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân máy bay gặp nạn", Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Anulfo Sanchez cho biết.

Trong khi đó, giới chức địa phương thông báo đã có ít nhất 34 người thiệt mạng trong vụ tai nạn và hàng chục người khác vẫn chưa xác định được rõ tung tích.

Hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự của Colombia. Video: X/@NoticiasRCN

Sau khi vụ rơi máy bay xảy ra, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên tiếng chỉ trích các nhà lập pháp cản trở nỗ lực hiện đại hóa quân đội. "Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trì hoãn nào nữa, tính mạng của thế hệ trẻ đang bị đe dọa. Nếu các quan chức hành chính dân sự hoặc quân sự không đáp ứng được nhu cầu đổi mới, họ phải bị thay thế", ông Petro nhấn mạnh.

Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Ecuador và Venezuela đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Colombia và gia đình các nạn nhân. Theo các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, máy bay đã lao thẳng xuống một khu rừng và bốc cháy dữ dội.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Máy bay được thiết kế với trọng lượng 34 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 79 tấn; chiều dài 29,79m; sải cánh 40,41m; chiều cao 11,84m. Điểm nổi bật của C-130 là khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn dưới 1000m hoặc trên các đường băng dã chiến.