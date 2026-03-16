Tang lễ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vừa khép lại tại Nhà quàn Vĩnh Phước (Winford Funeral Home), Houston, bang Texas (Mỹ). Lễ thăm viếng diễn ra 2 ngày 13 và 14/3 (giờ địa phương). Lễ hỏa táng tổ chức lúc 15h ngày 15/3 cùng địa điểm.

Trong suốt 2 ngày viếng, không khí tại nhà quàn bao trùm bởi sự đau buồn. Mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ - ca sĩ Bích Phương - nhiều lần ngã quỵ bên linh cữu, phải nhờ người thân dìu đỡ. Bà liên tục gục đầu vào quan tài, bàn tay run rẩy không rời nắp hòm phủ đầy hoa trắng - hình ảnh khiến nhiều người dự lễ không kìm được nước mắt.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Đoàn sư thầy đã đến hành lễ, tụng kinh cầu siêu cho hương linh của Kasim. Vị sư trụ trì dẫn dắt nghi thức trang nghiêm trước sự chứng kiến của đông đảo thân nhân và đồng nghiệp.

Bên trong phòng lễ, quan tài được phủ hoa trắng và hoa hồng đỏ. Đặc biệt, một cây đàn guitar được đặt cạnh quan tài như lời tiễn biệt người nghệ sĩ. Nhiều vòng hoa từ đồng nghiệp, bạn bè Việt Nam tại Mỹ và từ xa gửi đến phủ kín không gian tang lễ.

Lúc 15h giờ địa phương, lễ hỏa táng chính thức diễn ra. Hình ảnh đau lòng nhất trong buổi lễ là cảnh ca sĩ Bích Phương quỳ sụp trước cửa lò hỏa táng, chắp tay vái lạy di ảnh con trai khi quan tài đã được đưa vào lò.

Một người bạn tên Uyên Vy thay mặt gia đình cảm ơn mọi người đã chia sẻ, phân ưu và thăm viếng trong những ngày qua. Chị khẳng định nghĩa tử là nghĩa tận, mọi hỷ nộ ái ố rồi cũng không còn ý nghĩa gì. "Giữ lại sự yêu thương và hãy để gió cuốn đi những phiền muộn và đau đớn", chị viết.

