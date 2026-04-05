Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng 15h35 ngày 4/4, khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, một tài xế phát hiện bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại.

Người này lập tức bấm còi cảnh báo, cho xe dừng lại rồi nhanh chóng sang bên kia đường, bế cháu bé vào vị trí an toàn.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng), lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng – Hà Nội.

Anh Tố kịp bế cháu bé trước khi các phương tiện khác di chuyển đến. Ảnh: Cắt từ clip.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tố cho biết sự việc xảy ra tại xã Phú Lộc, TP Huế, khi anh đang trên hành trình vào Đà Nẵng. Thời điểm này, anh điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

“Khi đến địa phận xã Phú Lộc, tôi thấy cháu bé đứng bên lề rồi bất ngờ đi ra giữa làn xe. Tôi liên tục bấm còi để cảnh báo các phương tiện phía sau”, anh Tố kể.

Phát hiện cháu bé chui qua khe hở dải phân cách sang làn đối diện, nam tài xế quan sát, đảm bảo an toàn rồi lập tức dừng xe, nhanh chóng chạy đến bế cháu bé trong lúc nhiều phương tiện đang lao tới. Sau khi đưa cháu bé vào vị trí an toàn, anh bàn giao cho người nhà và tiếp tục hành trình.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời đánh giá hành động của tài xế là đáng biểu dương, cần được lan tỏa trong cộng đồng.