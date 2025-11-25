Theo Militarnyi, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) ngày 23/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh đơn vị này triển khai UAV cảm tử để tấn công một trực thăng của Nga ở gần làng Kuteynikovo, tỉnh Rostov.

"Chúng ta đã sử dụng UAV FP-1 để bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Nga ngay trên bầu trời, ở vị trí cách tiền tuyến 190km. Một UAV trinh sát sau đó đã xác nhận việc máy bay của đối thủ bị phá hủy hoàn toàn", thông báo của SOF cho biết.

UAV cảm tử Ukraine bắn rơi trực thăng Nga giữa không trung. Video: Militarnyi

FP-1 là UAV kiểu Shahed do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất. Máy bay này có tầm bay tối đa 1.400km, nổi bật ở giá thành chỉ khoảng 50.000 USD, rẻ hơn nhiều so với các loại UAV tương tự của Nga.

Mi-8 là dòng máy bay trực thăng đa nhiệm được sản xuất từ thời Liên Xô. Kể từ năm 1965, đã có tổng cộng hơn 12.000 chiếc Mi-8 với nhiều biến thể đã được sản xuất, chúng được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Trực thăng Mi-8 có sức chứa từ 24-32 binh lính hoặc 4 tấn hàng hóa, có tốc độ tối đa khoảng 250 km/h và tầm hoạt động 500km. Máy bay này có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được dùng cho cả nhiệm vụ vận tải, tuần tra, trinh sát và chiến đấu.