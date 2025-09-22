Video: Pravda

Theo Pravda, IMR-3M là xe bọc thép chuyên dụng được dùng để dọn đường. Phương tiện này có thể mở đường qua bãi mìn, dọn dẹp mảnh vỡ và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác.

Xe IMR-3M được trang bị lưỡi ủi, súng máy và khả năng bảo vệ chống lại tác động của một cuộc tấn công hạt nhân, khiến nó đặc biệt có giá trị với Nga. Quân đội Nga gọi phương tiện này là "kẻ hủy diệt bánh xích".

IMR-3M có thể tự mình vượt qua các rào chắn mìn và được trang bị lớp giáp dày. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chỉ có 2 chiếc xe bọc thép này bị phá hủy, chiếc trước bị vô hiệu hóa cách đây hơn một năm.

Hôm nay (21/9), đơn vị đặc nhiệm Prymary của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã công bố các video ghi lại cảnh phá hủy các thiết bị quân sự của Nga ở Crưm. Trong số các thiết bị của Nga bị vô hiệu hóa có 3 trực thăng đa nhiệm Mi-8 và một radar Nebo-U.

