Theo tờ Pravda, chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo video, ông Robert "Magyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập số 59 đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử để tiêu diệt trực thăng Mi-28 của quân Nga.

Lữ đoàn 59 báo cáo, trực thăng Mi-28N bị bắn hạ gần làng Kotliarivka. Hoạt động tấn công được phối hợp giữa lực lượng tình báo và các hệ thống UAV của quân đội Ukraine.

Video: Pravda

"Bất kỳ ai bay đến đó 'để xem', họ nên sẵn sàng. Lần sau đừng gây bất ngờ cho chúng tôi từ trên không, bạn sẽ phải trả giá đắt”, Lữ đoàn 59 nhấn mạnh.

Mi-8 là trực thăng đa dụng do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích quân sự và dân sự ở Nga như các nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy.