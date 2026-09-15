Vụ việc xảy ra ngày 10/9 và được Newsflare đăng tải. Camera an ninh ghi lại cảnh nhân viên cây xăng tại bang Telangana, Ấn Độ đang tiếp nhiên liệu cho một xe tải nhỏ và chiếc Suzuki màu trắng. Bất ngờ, một xe buýt đang đi trên đường lao tới với tốc độ cao.

Theo đoạn video, chiếc xe buýt bị mất lái và lao vào khu vực phía trước cây xăng và đâm mạnh vào chiếc Suzuki đang tiếp nhiên liệu. Phát hiện xe buýt mất kiểm soát, các nhân viên cây xăng và người dân nhanh chóng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Cú tông mạnh khiến chiếc Suzuki bị đẩy về phía trước, đâm vào xe tải nhỏ đang đỗ phía trước. Phần đầu chiếc hatchback bị biến dạng nghiêm trọng, trong khi một trụ bơm nhiên liệu gần đó cũng bị hất đổ.

Mảnh vỡ từ các phương tiện văng tung tóe trên mặt đất, khói bốc lên sau cú va chạm. Các nhân viên cây xăng sau đó chạy tới hỗ trợ tài xế chiếc Suzuki, người được cho là bị mắc kẹt bên trong xe.

Một đoạn video khác cho thấy chiếc Suzuki bị hư hỏng ở cả phần đầu, đuôi và bên hông.

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn không khiến ai bị thương nghiêm trọng. Tài xế xe buýt được cho là đã mất kiểm soát phương tiện, trong đó chạy quá tốc độ được nhận định có thể là một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được cảnh sát Abdullapurmet điều tra.

(Theo Newsflare)

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