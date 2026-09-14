Theo đài ABC 7, vụ tai nạn xảy ra ngày 30/8. Chủ nhà Jose Gonzalez ở Chester, New York (Mỹ) kể rằng chiếc xe Tesla đang di chuyển về phía nam thì vượt đèn đỏ tại một giao lộ, sau đó đâm vào căn nhà của ông. Cú va chạm mạnh khiến ông Gonzalez bị hất khỏi ghế sofa. Ông cho biết phải nằm viện vài ngày và hiện vẫn bị đau nhức khắp cơ thể.

Chiếc xe Tesla được cho là đã đâm xuyên qua nhà của Jose Gonzalez ở Chester, New Yorks. Ảnh: ABC7

“Cổ tôi bị cứng. Vai tôi cũng đau, cả lưng trên và lưng dưới nữa. Cú va chạm khá mạnh khiến tôi bất tỉnh trong vài giây”, ông Gonzalez nói với đài ABC 7.

Theo lời kể của chủ nhà, hai người hàng xóm chứng kiến vụ tai nạn giao thông đã chạy đến hỗ trợ. Họ nói với ông rằng tài xế chiếc Tesla dường như đang ngủ khi xe lao vào nhà. Ông cho biết sau đó đã nhìn thấy tài xế vẫn còn ở trong xe, chưa ra ngoài.

Video hiện trường do đài ABC 7 chia sẻ cho thấy một chiếc Tesla màu xám nằm trên hiên nhà, phần đầu xe đâm xuyên qua mặt tiền. Mảnh vỡ vương vãi xung quanh, trong khi một cửa sổ của căn nhà bị hư hỏng.

Ông Gonzalez cho rằng vụ tai nạn có thể liên quan đến cả lỗi của con người và vấn đề kỹ thuật trên xe. “Chiếc xe điện Tesla đáng lẽ phải nhận ra biển báo dừng, đáng lẽ phải nhận ra đường đã hết”, ông nói, đồng thời cho rằng cần xem xét cả hai yếu tố.

Tuy nhiên, cảnh sát Chester chưa đưa ra kết luận. Trong tuyên bố với ABC 7, cơ quan này cho biết các điều tra viên đang xác định liệu vụ va chạm xuất phát từ lỗi phương tiện, lỗi người lái hay yếu tố môi trường. Dù Tesla chưa phản hồi nhưng ông Gonzalez cho biết đang chờ báo cáo cuối cùng của cảnh sát về vụ việc.

Theo People

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