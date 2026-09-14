Theo thông cáo của Sở Cảnh sát Irvine, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 0h18 Chủ nhật, trên đường Culver Drive, gần giao lộ Deerfield Drive, thuộc thành phố Irvine, bang California (Mỹ). Chiếc McLaren màu xám đời 2019 được cho là mất kiểm soát khi đang di chuyển với tốc độ cao, sau đó lao vào một cây bên đường.

Chiếc siêu xe McLaren bị hư hại nghiêm trọng sau cú đâm vào gốc cây bên đường. Ảnh: County News

Lực va chạm mạnh khiến chiếc siêu xe bị vỡ làm đôi và bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa, đồng thời phát hiện hai người thiệt mạng bên trong đống đổ nát.

Danh tính người lái xe được gia đình xác nhận là James Wehr, 27 tuổi. Anh là một trong những người sáng lập South OC Cars and Coffee, sự kiện quy tụ đông đảo người yêu xe và các chủ xe thể thao tại khu vực Orange County.

Sự kiện này được biết đến với những buổi gặp gỡ, trưng bày nhiều mẫu xe hiệu suất cao, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chơi xe tại miền Nam California. Cái chết của Wehr gây chú ý trong giới đam mê ô tô, đặc biệt là những người từng tham gia hoặc theo dõi hoạt động của South OC Cars and Coffee.

Danh tính người ngồi cùng xe với Wehr chưa được công bố. Theo California Post, khoảng một giờ trước khi xảy ra tai nạn, Wehr được cho là đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh dường như cho thấy chiếc McLaren bị Sở Cảnh sát Newport Beach chặn lại.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến xe mất kiểm soát. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ tai nạn, tốc độ của chiếc McLaren và các yếu tố liên quan.

Theo County News

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