Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM viết: "Hôm qua, bằng cách sử dụng nhiều thiết bị không người lái, lực lượng thuộc CENTCOM đã tấn công thành công một cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến ở Iran.

Ba xuồng không người lái Corsair đã đánh trúng khu vực cảng tại Căn cứ Hải quân Bandar Abbas, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện không người lái trên mặt nước trong các hoạt động tác chiến. Các cuộc tấn công đêm qua đã làm suy yếu khả năng tiếp tục tấn công tàu thương mại của Iran".

CENTCOM cũng chia sẻ đoạn video về cuộc tấn công.

Lần đầu tiên Mỹ sử dụng các xuồng không người lái để tấn công Iran. Video: CENTCOM

Trong khi đó, đài truyền hình Iran IRIB đưa tin, Iran ngày 13/7 đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV) và nã tên lửa hành trình vào một tàu của hải quân Mỹ. Quân đội Iran tuyên bố các cuộc không kích được thực hiện để đáp trả “sự gây hấn lặp đi lặp lại của Mỹ đối với Iran”.

Quân đội Iran cho biết thêm lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một UAV Lucas của Mỹ trên bầu trời thành phố Bandar Abbas.