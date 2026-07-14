Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong bức thư đề ngày 10/7 gửi tới các nhà lãnh đạo Quốc hội, Nhà Trắng cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran đã bắt đầu vào 7/7, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz vào ngày 6-7/7, bất chấp các cam kết nước này đưa ra theo bản ghi nhớ ngày 17/6.

Bức thư cho biết thỏa thuận yêu cầu Iran phải nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tuy nhiên, “bất chấp cam kết này, Iran lại tấn công một số tàu thương mại mang cờ trung lập đi qua eo biển Hormuz từ ngày 6 đến ngày 7/7/2026”, ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích mà ông gọi là "mang tính phòng vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng không, các khí tài quân sự trên biển, cơ sở hạ tầng hỗ trợ và các trung tâm chỉ huy - kiểm soát.

"Bộ binh Mỹ không tham gia các cuộc tấn công", ông Trump nói đồng thời xác nhận hành động quân sự này "có quy mô hạn chế, được tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch và thực hiện theo cách giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường."

Ông Trump cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng triển khai thêm các hành động quân sự "khi cần thiết và phù hợp" để đáp trả các mối đe dọa hoặc tấn công tiếp theo nhằm vào Mỹ và các đồng minh.

Hôm qua (13/7), ông Trump cho biết thêm Washington đang khôi phục “lệnh phong tỏa Iran” và đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz để đổi lấy sự bảo vệ của Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết việc phong tỏa các tàu thuyền đi đến hoặc rời các cảng của Iran sẽ được nối lại từ ngày 14/7, trong khi việc đi lại không vi phạm các biện pháp hạn chế vẫn sẽ được phép.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, hai bên liên tiếp tiến hành các đòn không kích nhau, bất chấp bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.