Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, phường Đại Mỗ là một trong những khu vực có quy mô thu hồi đất lớn với hơn 207ha để triển khai 47 dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trong số này, phần lớn là các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, trường học, hồ điều hòa và khu đô thị quy mô lớn, tạo cú hích mới cho khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Theo kế hoạch, có 37 dự án sử dụng vốn ngân sách, gồm 11 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2025 và 26 dự án đăng ký mới.

Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông được thực hiện như tuyến đường nối từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài; Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70 qua khu vực cầu Đôi; Tuyến đường Lương Thế Vinh đoạn từ nút giao hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu.

Bên cạnh đó là dự án xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến ranh giới khu đô thị Dương Nội; tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70; dự án cầu Cương Kiên. Ngoài ra còn có hàng loạt công trình thoát nước thuộc lưu vực sông Nhuệ.

Đây đều là những dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt tại các trục Tố Hữu - Lê Văn Lương - Đại lộ Thăng Long.

Một góc phường Đại Mỗ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài các dự án giao thông, nhiều công trình hạ tầng xã hội cũng được đưa vào danh mục như xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đại Mỗ; Cải tạo, nâng cấp hàng loạt trường học trên địa bàn các khu vực Trung Văn, Đại Mỗ, Phùng Khoang; Tu bổ các di tích như chùa Trung Văn, chùa Phùng Khoang, đền Sa Đôi.

Đáng chú ý, khu vực này cũng sẽ triển khai thêm các dự án cải tạo hồ điều hòa, chỉnh trang ao hồ và không gian công cộng như hồ Trung Văn, hồ Ngòi - Cầu Trại, ao Chuôm Xanh nhằm cải thiện cảnh quan và khả năng tiêu thoát nước.

Đối với nhóm dự án ngoài ngân sách, có 9 dự án được đưa vào kế hoạch thu hồi đất, trong đó 4 dự án chuyển tiếp và 5 dự án đăng ký mới.

Nổi bật là các dự án khu đô thị như Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội, Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long; Khu nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu).

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị mới Trung Văn; xây dựng các trường học trong khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70; xây dựng mới Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân (đặt tại khu đô thị mới Phùng Khoang).

Theo danh mục, những dự án có diện tích thu hồi đất lớn nhất tập trung ở các khu đô thị và giao thông trọng điểm.

Trong đó, Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có diện tích thu hồi lớn nhất với 74,2ha; tiếp đến là Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội với khoảng 50,72ha; dự án đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 khoảng 13,03ha; Đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) dự kiến thu hồi 17,5ha.