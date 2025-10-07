Ngày 7/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công điểm xây dựng 49 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lễ khởi công tại xã Đam Rông 3. Ảnh: TY

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay, phối hợp chặt chẽ để chương trình đạt hiệu quả thiết thực. Ông mong bà con tích cực tham gia, hỗ trợ, giám sát và bảo vệ công trình, để mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định quyết tâm cùng toàn lực lượng hoàn thành chương trình, đem lại những mái ấm vững chắc, ấm áp nghĩa tình, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Việc khởi công 49 căn nhà là bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: TY

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 11/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành xây dựng 49 căn nhà với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng, do Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ.

Các căn nhà được thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán của người dân; bảo đảm kiên cố, bền vững và có thể sử dụng lâu dài.

Ngay sau khi kế hoạch xây dựng, sửa chữa, xóa nhà tạm, nhà dột nát được ban hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ.

Việc xét chọn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, bảo đảm đúng đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng 542 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc khởi công 49 căn nhà lần này là bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an nhân dân đối với đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình không chỉ góp phần giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, mà còn là hành động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Cũng trong sáng nay, lễ khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã diễn ra tại xã Đắk Mil, Đắk Sắk và Thuận An.