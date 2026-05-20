Dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 48,3km.

Điểm đầu tại ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên, điểm cuối tại nút giao IC.5, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 làn xe, vận tốc 80 km/h.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối hạ tầng, tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông tồn tại nhiều năm qua, mở ra không gian phát triển mới cho Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc.

Ảnh: Thái Dương

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung toàn bộ vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, với tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Khoảng 276 hộ dân nằm trong vùng dự án sẽ được bố trí về 6 khu tái định cư mới theo nguyên tắc nhất quán: Nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thái Dương

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Điện Biên về Hà Nội và các đô thị lớn, đồng thời giảm tải áp lực cho Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279 vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Đặc biệt, tuyến đường kết nối trực tiếp với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, mở ra cơ hội phát triển logistics, thương mại biên giới và du lịch xuyên quốc gia.