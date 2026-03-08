Hà Nội khởi động giải phóng mặt bằng siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

TP yêu cầu rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao 18 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Hà Nội dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường trong dự án Đại lộ sông Hồng và Olympic

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư, cấp phép và trật tự xây dựng tại 30 xã, phường nằm trong phạm vi hai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Phối cảnh tổng thể dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: hanoi.gov

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu” dự án, UBND các xã, phường nghiên cứu thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội.

Theo đó, tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Từ 1/3, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được vận hành đồng bộ. Trong đó mỗi bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có một mã định danh điện tử riêng theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là một chuỗi ký tự gồm số và chữ, có độ dài tối đa không quá 40 ký tự. Mã này được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, nhà ở riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Tại Điều 27 của Nghị định, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có dữ liệu chủ chuyên ngành và dữ liệu mở. Trong đó, dữ liệu chủ chuyên ngành chứa thông tin cơ bản nhất về nhà ở và thị trường bất động sản, làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Dữ liệu mở là dữ liệu được công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ, miễn phí và được công khai trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

