Sẽ có 13 xe máy điện BF và nhiều phần quà giá trị được trao cho sinh viên Việt Nam thông qua chương trình TikTok Uni Tour 2025.

Ngày 8/10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chính thức công bố khởi động chuỗi chương trình TikTok Uni Tour 2025, một hành trình lan tỏa tri thức số và tinh thần khởi nghiệp đến sinh viên trên toàn quốc.

Chương trình do SYS Việt Nam tổ chức tại 12 trường Đại học trên cả nước, với sự phối hợp của TikTok LIVE, DAKE MCN, Tập đoàn Viettel cùng các đơn vị đồng hành trong Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”.

TikTok Uni Tour 2025 hướng tới mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kinh tế số, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và thiết thực.

Tại mỗi điểm trường, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu về Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về TikTok LIVE, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng nội dung, phát triển kênh, kỹ năng bán hàng affiliate, cũng như tham gia vào các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kinh tế số do TikTok triển khai.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là quà tặng đặc biệt dành cho sinh viên tham dự, với phần thưởng hấp dẫn gồm 13 xe máy điện BF và nhiều phần quà giá trị từ các thương hiệu lớn đồng hành cùng Đề án khởi nghiệp kinh tế số.

Đây không chỉ là hoạt động khích lệ tinh thần tham gia mà còn thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam bước vào nền kinh tế số một cách tự tin và chủ động.

Ngoài ra, sinh viên tham gia TikTok Uni Tour 2025 còn được trực tiếp tham gia chiến dịch TikTok LIVE – chương trình đặc biệt do TikTok thiết kế riêng nhằm giúp sinh viên trải nghiệm thực tế môi trường sáng tạo số.

Đội ngũ chuyên gia đến từ DAKE MCN và TikTok sẽ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cách vận hành kênh, sản xuất nội dung và khai thác cơ hội nghề nghiệp từ nền tảng số.

TikTok Uni Tour 2025 không chỉ mang ý nghĩa là một chương trình đào tạo kỹ năng, mà còn là diễn đàn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội và đạo đức số của thế hệ trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, chương trình khuyến khích sinh viên sử dụng nền tảng số một cách văn minh, sáng tạo và có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và tích cực.”

Sinh viên có thể tham gia chương trình và chia sẻ trải nghiệm của mình bằng cách gắn hashtag #TikTokUniTour trên các video và phiên livestream để nhận những hỗ trợ và phần quà đặc biệt từ TikTok và SYS Việt Nam.

Với thông điệp “Hướng đến một thế hệ trẻ bản lĩnh – sáng tạo – có trách nhiệm”, TikTok Uni Tour 2025 hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng thanh niên Việt Nam thời đại số.

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), chương trình không chỉ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế, mà còn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sự tự tin và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của nền kinh tế số quốc gia.