Tối 13/8, Bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Như vậy, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 33 bị can, gồm hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và các giáo viên thuộc các trường có liên quan.

Cổng trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: T.L

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân khác, bao gồm cả phụ huynh và giáo viên có dấu hiệu vi phạm để làm rõ trách nhiệm của từng thí sinh. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ và không bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Trước đó, trong buổi họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng một tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ GD-ĐT để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh.

Đại diện Cục A09 cho biết, quá trình điều tra gặp một số khó khăn do diện đối tượng liên quan đông, đồng thời cần xác định rõ từng hành vi vi phạm, hình thức tổ chức và mức độ liên quan của các cá nhân.

Liên quan đến 328 thí sinh, đại diện cơ quan điều tra cho rằng, về nguyên tắc, các em đủ 18 tuổi đã có năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế. Vì vậy cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi và trước mắt xác định sai phạm thuộc về tập thể liên quan đến kỳ thi, điểm thi và hội đồng thi.

Trong quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ theo nguyên tắc điều tra đến đâu, xử lý đến đó.