Hàng hiệu giả xuất hiện từ cửa hàng đến kho chứa, mạng xã hội

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hải Linh, chủ hộ kinh doanh Shop Kai Store, về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Trước đó, kiểm tra 3 cơ sở tại các phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên, lực lượng chức năng phát hiện 469 sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Số hàng gồm quần, áo, giày, dép, ví, tất, mũ… gắn các nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Nike, Gucci, Hermes, Adidas, MLB. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết luận giám định ngày 10/7 xác định toàn bộ 469 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Một số sản phẩm tại shop Kai Store. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Vụ việc ở Phú Thọ là một trong nhiều vụ kinh doanh hàng giả nhãn hiệu được phát hiện gần đây. Tại nhiều địa phương, hàng nghìn sản phẩm thời trang, giày dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng đã bị thu giữ. Những vụ việc này cho thấy hàng giả xuất hiện ở nhiều khâu, từ cửa hàng, kho chứa, bán hàng trên mạng đến nơi gia công, sản xuất.

Trước đó, ngày 8/8, tại TP Cần Thơ, chủ shop Ti Ti-Sy Huỳnh Hạ Thi bị khởi tố sau khi công an phát hiện 1.185 sản phẩm quần áo mang các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị hơn 380 triệu đồng. Thi khai hộ kinh doanh có buôn bán quần áo giả mạo nhãn hiệu.

Cũng tại Cần Thơ, một vụ khác được phát hiện tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury. Công an tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng.

Chủ cửa hàng Huỳnh Thanh Hiển khai mua hàng trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ, sau đó sử dụng Zalo, TikTok, Facebook, Shopee để quảng cáo và bán. Việc tiêu thụ hàng hóa diễn ra cả tại cửa hàng và trên các nền tảng trực tuyến.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hạ Thi. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Một vụ kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu khác cũng được phát hiện tại TPHCM. Tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM kiểm tra 3 cửa hàng thuộc hệ thống K.W Sneaker, thu giữ 1.412 đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá gần 3,4 tỷ đồng. Nguyễn Trần Việt Hoàng, đại diện hộ kinh doanh, bị khởi tố.

Theo điều tra, Hoàng mua hàng từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ rồi bán tại cửa hàng. Cơ quan công an xác định Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Nếu ở các vụ trên, hàng giả được phát hiện tại điểm bán thì tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng lại phát hiện một kho chứa. Ngày 21/5, kiểm tra kho trên đường 23/10, phường Tây Nha Trang, công an thu giữ hơn 500 đôi giày, dép mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Chủ kho Nguyễn Tấn Huy khai sử dụng Facebook, Zalo, Wechat để liên hệ mua giày, dép giả, đưa về kho rồi chụp ảnh, quay video đăng bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi đôi. Huy sau đó bị khởi tố.

Ở Lạng Sơn, hàng giả mạo nhãn hiệu còn được phát hiện ngay trên tuyến vận chuyển. Vào tháng 5/2026, lực lượng chức năng bắt giữ 4 xe container chở hàng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng quá cảnh để đưa hàng giả từ nước ngoài qua địa bàn.

Lộ những xưởng gia công, sản xuất hàng giả quy mô lớn

Không chỉ xuất hiện tại cửa hàng, kho chứa hay trên đường vận chuyển, hàng giả trong một số vụ việc còn được phát hiện ngay tại các cơ sở gia công, sản xuất.

Tại Hà Nội, ngày 3/8, Công an TP cho biết, qua kiểm tra một hộ kinh doanh túi, ví mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci ở phường Kim Liên, lực lượng chức năng thu giữ 24 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và Gucci, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xưởng sản xuất dép giả nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CACC

5 đối tượng bị khởi tố (từ trái qua phải) gồm: Trần Thị Gấm, Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Thành Trung, Nguyễn Tấn Trọng và Đặng Phước Đạt. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ đầu năm 2022, hai người liên quan đã liên kết với nhiều cơ sở sản xuất đồ da trong nước và sử dụng Facebook để quảng cáo, bán sản phẩm. Riêng từ đầu năm 2026, cơ sở đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo, thu lợi khoảng 714 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định một xưởng gia công tại phường Thanh Liệt do L.M.Q. và Đ.T.T.D. quản lý. Kiểm tra xưởng, công an phát hiện nhiều máy móc, thiết bị cùng nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Quy mô lớn hơn được phát hiện tại TPHCM. Cuối tháng 5, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2 xưởng do vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy điều hành, thu giữ hơn 23.000 đôi dép có dấu hiệu giả mạo Nike, Adidas, Crocs, Gucci, ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại xưởng còn có phụ kiện, tem nhãn, máy móc, công cụ sản xuất. Điều tra ban đầu xác định cơ sở hoạt động từ tháng 6/2025, thuê 14 nhân công, tổ chức các công đoạn từ dập khuôn, dán nhãn đến đóng gói. Cơ quan công an xác định đường dây thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng và khởi tố 5 bị can.

Các vụ việc được cơ quan chức năng tại nhiều địa phương phát hiện, xử lý trong những thời điểm khác nhau. Đặt cạnh nhau, chúng cho thấy hàng giả mạo nhãn hiệu xuất hiện ở nhiều khâu: từ điểm bán, kho chứa, hoạt động quảng cáo và tiêu thụ trên mạng xã hội, tuyến vận chuyển đến các cơ sở gia công, xưởng sản xuất với máy móc, nhân công và quy trình.