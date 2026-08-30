Ngày 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nơi xảy ra vụ việc và các đối tượng phạm tội. Ảnh: CACC

Vụ việc xảy ra vào đêm 25/8 tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Công an phường Phú Diễn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, anh L.V.H. (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương. Trong lúc tranh cãi, Đông và Lương chửi bới, khiêu khích rồi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu anh H.

Thấy vậy, anh N.V.Đ. (SN 2005) vào can ngăn cũng bị hai thanh niên này hành hung. Hậu quả, anh H. bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi; anh N.V.Đ. bị sưng nề vùng má phải.

Đêm 25/8, Công an phường Phú Diễn đã triệu tập Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông và Lương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đông và Lương về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.