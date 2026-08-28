Ngày 28/8, trao đổi với PV VietNamNet, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ hành hung người tại một quán ăn trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 25/8, một cô gái cùng bạn trai ngồi ăn tại quán thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Trong lúc ăn uống, nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh có hành vi trêu ghẹo cô gái. Khi không nhận được sự đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích, gây gổ với người bạn trai.

Hình ảnh từ camera an ninh tại quán cho thấy, dù người bạn trai không có phản ứng và quản lý quán đã tiến tới can ngăn, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục gây sự. Ít phút sau, nhóm này lao vào hành hung người bạn trai, khiến khu vực bên trong quán ăn trở nên náo loạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận thông tin, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác xác minh.