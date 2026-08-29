Chiều 25/8, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997, cùng trú tỉnh Ninh Bình) có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, đêm 25/8, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

Đông và Lương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, công an xác định anh L.V.H. (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đông và Lương. Ngay trong đêm, hai thanh niên được triệu tập về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, Đông và Lương khai nhận đã chửi bới, khiêu khích rồi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt, đầu anh H.

Khi anh N.V.Đ. (SN 2005) vào can ngăn, Đông và Lương tiếp tục hành hung, khiến vụ việc trở nên căng thẳng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả, anh H. bị sưng vùng thái dương, chảy máu mũi; anh Đ. bị sưng vùng má phải.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định hành vi của Đông và Lương có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý hai người này theo quy định pháp luật.