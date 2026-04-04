Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, báo chí nêu vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ và bếp ăn trường học gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thực phẩm bẩn vào bàn ăn, học đường, vượt qua nhiều khâu quản lý, kiểm tra… Báo chí đề nghị Bộ GD-ĐT nêu giải pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa để thực phẩm “bẩn” không lọt vào môi trường học đường.

Trả lời câu hỏi này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người học là một trong những nội dung được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm vì có ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, phối hợp chỉ đạo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, năm 2008, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục. Năm 2016, Bộ Y tế cũng ban hành thông tư liên tịch liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người học.

Hằng năm, Bộ GD-ĐT cũng đưa nội dung này vào công văn hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

“Vừa qua, khi xuất hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm bẩn bán cho các trường học, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 1602 chỉ đạo các sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định về an toàn thực phẩm”, ông Minh thông tin.

Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả các hợp đồng liên quan đến đơn vị, tổ chức cung cấp bữa ăn, thực phẩm cho các trường học và cơ sở giáo dục, với yêu cầu phải thực hiện nghiêm và đúng quy định, phát hiện vi phạm phải chấm dứt ngay.

Cùng với đó, bộ cũng chỉ đạo công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các phương tiện thông tin đại chúng để đơn vị chức năng và toàn thể xã hội giám sát, nhằm phát hiện kịp thời vi phạm.

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường để thực hiện tốt vấn đề này, đặc biệt trong bếp ăn, căng tin của cơ sở giáo dục, trường học.

Tới đây, Bộ sẽ tăng cường sự phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chức năng trong việc giám sát, để phát hiện kịp thời, tham mưu biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

Với các giải pháp đồng bộ đã, đang và sẽ triển khai, ông Minh chia sẻ kỳ vọng vấn đề đưa thực phẩm bẩn vào trường học sẽ được giải quyết.



