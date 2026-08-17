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Sự việc được phát hiện trong quá trình Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM điều tra vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” hồi tháng 7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Đỗ Đăng Khoa (37 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Hà (32 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Cao Thị Dự (38 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) giữ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây.

Theo điều tra, nhóm này tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người bán, thỏa thuận giá, nhận tiền và phân công đồng bọn thực hiện các công đoạn. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn làm giả, “thêu dệt” hồ sơ, biến việc mua bán thận thành hồ sơ hiến tạng tự nguyện.

Nhóm này tìm người bệnh suy thận thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan đến hiến, ghép thận hoặc các mối quan hệ xã hội. Khi có người liên hệ, họ cam kết tìm người bán có chỉ số sinh hóa phù hợp, với giá 1,4-1,5 tỷ đồng cho mỗi ca ghép.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CACC

Song song, nhóm này tìm những người có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền gấp để mua thận với giá thấp, tạo khoản chênh lệch lớn nhằm hưởng lợi bất chính.

Đường dây được tổ chức với sự phân công vai trò cụ thể. Người tìm được người bán thận sẽ nhận 50 triệu đồng mỗi ca giao dịch thành công; người đưa người bán đi khám, xét nghiệm, theo dõi và hoàn tất các thủ tục được trả 10 triệu đồng mỗi ca.

Sau khi xác định người bán có sức khỏe và chỉ số sinh hóa phù hợp, các đối tượng đưa hai bên đến bệnh viện để khám chuyên sâu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ.

Để qua mặt cơ quan chức năng và nhân viên y tế, nhóm cầm đầu trực tiếp hướng dẫn hai bên thống nhất cách khai báo về mối quan hệ, lý do và động cơ hiến thận tự nguyện. Các đối tượng cũng chuẩn bị giấy tờ hoặc tìm cách hợp thức hóa hồ sơ hiến, tặng thận.

Theo điều tra, dù hồ sơ thể hiện việc hiến thận là tự nguyện, hai bên thực tế đã thỏa thuận mua bán từ trước. Sau khi trừ chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở và tiền công cho các thành viên, nhóm tổ chức hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ mỗi ca.

Đối tượng cầm đầu Phạm Đỗ Đăng Khoa. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, theo Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ba bị can được xác định giữ vai trò cầm đầu gồm Khoa, Hà và Dự, cơ quan điều tra còn khởi tố Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi, ngụ phường Phước Long), Phạm Nhất Tiến (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Bá Huy (31 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung), Tô Minh Trung (35 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Hoàng Quốc Thái (31 tuổi, ngụ xã Đất Đỏ), Ngô Thụy Tường Vy (33 tuổi, ngụ phường Phú Lâm), Cao Hữu Đông (61 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) và Huỳnh Thị Thúy Vân (35 tuổi, quê Khánh Hòa).

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án.