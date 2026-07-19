Ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết gia đình vừa nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long về việc phục hồi điều tra vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 tại Km8, Tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, khiến con gái bà là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Ảnh: Tư liệu.

Trước đó, cuối tháng 6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) - tài xế liên quan vụ tai nạn - để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định bị can Trung mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can.

Đến ngày 8/7/2026, sau khi có kết luận giám định mới của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ). Ảnh: Linh An

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong xảy ra gần hai năm trước vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Từ vụ việc này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra ba vụ án khác nhau.

Thứ nhất là vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan đến tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người điều khiển xe tải trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Bảo Trân tử vong. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Thứ hai là vụ án "Giết người". Trong quá trình khiếu nại, đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết của con gái, ngày 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của nữ sinh Bảo Trân) đã dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung rồi tự sát. Đến cuối tháng 9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Thứ ba là vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", hiện do Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý điều tra. Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ tai nạn đã có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn, là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, một số cá nhân bị cho là đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Đến nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố 6 bị can là cựu cán bộ thuộc Công an và VKSND huyện Trà Ôn (cũ) để điều tra về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".