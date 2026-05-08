Ngày 8/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hiển (SN 1988, ngụ phường Phan Thiết) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hiển. Ảnh: N.X

Theo đó, trong quá trình triển khai công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mại dâm trực tuyến.

Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, video mang tính gợi cảm, kèm theo thông tin và mức giá nhằm tiếp cận, lôi kéo người có nhu cầu mua dâm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định Hiển cùng một số đối tượng có sự cấu kết, hình thành đường dây điều phối người bán dâm.

Khi có khách liên hệ, nhóm này trực tiếp thỏa thuận mức giá, sau đó bố trí đưa người bán dâm đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng liên quan khai nhận hoạt động dưới sự điều hành, môi giới của Hiển cùng đồng bọn.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đôi nam nữ tại khách sạn trên địa bàn. Ảnh: N.X

Bước đầu xác định, hoạt động môi giới được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng. Trong đó, Hiển giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều phối, kết nối giữa người mua và người bán dâm.

Mức giá cho mỗi lần giao dịch với khách trong nước khoảng 2 triệu đồng/lượt, khách nước ngoài từ 6-8 triệu đồng/lượt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.