Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá chuyên án, bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản bằng video nhạy cảm.

Trước đó, ngày 5/1, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nhận đơn trình báo của người phụ nữ sinh sống trên địa bàn về việc bị đối tượng không rõ lai lịch sử dụng các tài khoản Zalo ảo tên “Thùy Linh”, “Đạt” nhắn tin, gửi các hình ảnh, video clip “nóng” của người này. Đối tượng đe dọa, yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền, nếu không sẽ đưa các hình ảnh này lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi trên là Trần Quang Lương (SN 2002, trú thôn Rẫy, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Lương thường xuyên thay đổi chỗ ở và không có mặt tại địa phương, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt công an như sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo...

Khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phú Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) thì bị cảnh sát bắt giữ, cùng tang vật liên quan.

Đối tượng Lương dùng tài khoản Zalo ảo để gửi hình ảnh "nóng" đến các nạn nhân. Ảnh: CACC

Lương khai nhận đã tham gia vào các hội nhóm Telegram để thu thập các dữ liệu hình ảnh, video clip nhạy cảm được ghi lại từ các thiết bị camera (đã bị “hack”) được lắp đặt tại các hộ gia đình trên cả nước.

Tiếp đó, đối tượng thu thập thông tin cá nhân của những người ở trong video, rồi sử dụng tài khoản Zalo ảo, sim rác để nhắn tin đe doạ, yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Công an xác định Lương đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau phục vụ cho hoạt động trên với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Quang Lương để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản; đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng mở rộng điều tra vụ án.

Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống camera tại gia đình, không lắp đặt tại các vị trí nhạy cảm. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên thay đổi mật khẩu, cập nhật bảo mật camera an ninh, bảo vệ các hình ảnh, video đời tư cá nhân để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.