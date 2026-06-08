Ngày 8/6, Công an Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (SN 1962, trú tại TP Hải Phòng), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star nhưng trong các năm 2021 và 2022, ông Lanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long) đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở để ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Đối tượng hợp đồng ông Lanh dùng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để được giải quyết.

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