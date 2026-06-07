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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 1986, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả”.

Dùng công nghệ AI sao chép thiết kế của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Kết quả điều tra bước đầu xác định, bộ sưu tập (BST) áo dài “Thư từ phố thị” do Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam sáng tác và là chủ sở hữu hợp pháp, đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy nhận chứng ký theo quy định.

Tác phẩm này cũng đã được công bố rộng rãi qua nhiều sự kiện văn hóa, thời trang và phương tiện truyền thông.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Hoàng Thị Bích Ngọc. Ảnh: CACC

Mặc dù biết rõ BST trên đã được bảo hộ và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền.

Mẫu áo dài thuộc BST “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài của Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép, y hệt nhau. Ảnh: CACC

Cụ thể, Ngọc đã sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc BST “Thư từ phố thị”, dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế. Các file này được đưa vào dây chuyền sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài dưới thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Nhà xưởng phục vụ in vải và chứa hàng. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT làm rõ, hoạt động kinh doanh của Ngọc được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại lớn. Cơ sở này trang bị máy móc công suất cao, có đầy đủ các bộ phận chuyên trách như thiết kế, sản xuất, kho vận, kế toán.

Để tiêu thụ hàng hóa, nhóm này sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến và hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp, phân phối sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành, trong đó tiêu thụ mạnh nhất là thị trường Hà Nội.

Xóa dấu vết khi bị phát hiện

Theo kết quả giám định của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả, có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, tung ra thị trường.

Hoàng Thị Bích Ngọc và hàng hóa vi phạm tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng vào cuộc tiêu hủy và phát hiện sai phạm, Ngọc lập tức chỉ đạo nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh cùng các bài viết quảng cáo liên quan trên mạng xã hội và các nhóm chat nội bộ nhằm tiêu hủy chứng cứ, đối phó với lực lượng công an.

Các loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm vải áo dài mang thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.