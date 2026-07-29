Ngày 29/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Long (SN 1981, trú TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH JOYO Việt Nam - Công ty JOYO) và Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú TP Hải Phòng) về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce ký hợp đồng với Công ty JOYO thực hiện cải tạo cửa hàng tại số 379 đường Trần Quốc Nghiễn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình thi công, mặc dù công trình có hạng mục phá dỡ tường chịu lực nhưng Công ty JOYO không thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng chịu lực của công trình.

Ngoài ra, công ty này không lập phương án phá dỡ, biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định và công trình cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thanh Long đã giao Nguyễn Văn Long trực tiếp tổ chức, quản lý thi công dù người này không có chuyên môn về kết cấu xây dựng và không có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Trong quá trình thi công, Nguyễn Văn Long chỉ đạo phá dỡ tường chịu lực, thuê nhân công thực hiện nhưng không kiểm tra các điều kiện an toàn, không đánh giá lại khả năng chịu lực của công trình sau khi thay đổi phương pháp thi công từ cơ giới sang thủ công.

Mặc dù đơn vị giám sát đã yêu cầu dừng thi công khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn, việc phá dỡ vẫn tiếp tục được thực hiện.

Đến chiều 3/5, trong quá trình phá dỡ tường chịu lực, công trình bất ngờ đổ sập làm ông N.V.L. tử vong, hai công nhân khác bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

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