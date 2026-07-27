Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can với Trần Thị Ban (SN 1979, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Thị Ban. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội, tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ, Công an phường Đại Mỗ phát hiện 4 đối tượng gồm: Đinh Văn Hùng (SN 1995, HKTT tại tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (SN 1982), Đặng Phúc Minh (SN 1980) và Sùng A Sình (SN 1974), cùng có HKTT tại tỉnh Lào Cai, dương tính với chất ma túy heroin qua xét nghiệm nước tiểu.

Quá trình đấu tranh, cả 4 đối tượng khai nhận số ma túy sử dụng đều do Trần Thị Ban cung cấp hàng ngày và sẽ được khấu trừ vào tiền lương cuối tháng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Trần Thị Ban đến làm việc.

Mặc dù đối tượng quanh co, chối tội, song căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Ban đã có hành vi dùng heroin để trả công cho 4 công nhân, đủ căn cứ cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.