Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ", số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hàng trên vào tối 30/7. Khi nhóm của Trịnh Công Lực (24 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) xảy ra va chạm với nhóm khách ở bàn bên sang chúc rượu, hai bên đã xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Trường Giang (27 tuổi) và Nguyễn Như Thanh Tùng (26 tuổi, cùng trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội), thuộc nhóm của Lực, đã cầm dao và kiếm lao vào tấn công nhóm thanh niên ở bàn bên, khiến một nam thanh niên bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành điều tra, làm rõ 14 đối tượng và người liên quan đến sự việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.