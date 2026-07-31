Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 65 bị can trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ gần 2.000 đầu "pod chill" (thuốc lá điện tử) chứa chất ma túy Etomidate cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin nghiệp vụ, đầu tháng 7/2024, Đội 5 (Phòng PC04) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy Etomidate do Hoo Jia How (SN 1996, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (SN 1996, quốc tịch Singapore) cầm đầu.

Đến nay, Ban chuyên án Công an TPHCM đã khởi tố 65 bị can, trong đó có 10 người nước ngoài. Ảnh: CACC.

Khi thời cơ chín muồi, giữa tháng 7 vừa qua, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Melvin Tan Junjie, Hoo Jia How và Oh Jang Fong (SN 1996, quốc tịch Singapore).

Khám xét hiện trường, công an thu giữ 1.331 đầu "pod chill" chứa Etomidate cùng 140 ml tinh dầu chứa Etomidate dùng để pha chế.

Các đối tượng nước ngoài có vai trò cầm đầu. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi nhận tinh dầu Etomidate từ Fong đã đưa về căn nhà thuê trong hẻm 25 đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) để bơm chiết vào các đầu "pod chill". Số hàng này được bán cho cả người nước ngoài và người Việt Nam để sử dụng, tổ chức sử dụng hoặc bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục truy xét, triệt phá thêm hai đường dây mua bán "pod chill" chứa ma túy do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (SN 2003, ngụ phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (SN 2002, ngụ phường Bình Phú) cầm đầu.

Tang vật ma tuý công an thu giữ. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệu tập, làm việc với 76 người liên quan; khởi tố vụ án và 65 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy. Trong số này có 10 bị can là người nước ngoài, gồm 4 người Singapore, 4 người Malaysia và 2 người Đài Loan (Trung Quốc).

Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 đầu "pod chill" chứa ma túy Etomidate, 140 ml tinh dầu Etomidate cùng nhiều dụng cụ bơm chiết và các vật chứng liên quan.

Ban chuyên án Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.