Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt xóa tụ điểm mại dâm tại một quán cà phê trên địa bàn xã Quảng Đức.

Trước đó, vào 20h50 tối 9/8, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an xã Quảng Đức kiểm tra quán cà phê Bảo An có địa chỉ tại thôn Hải Đông, xã Quảng Đức. Cơ sở này do Nguyễn Thị Dung (SN 1979, trú thôn Đại Xuân, xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) làm chủ, quản lý.

Bị can Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Dung có hành vi chứa chấp cho 2 đôi nam, nữ mua, bán dâm tại 2 phòng trong quán để thu lời bất chính.

Cụ thể, B.T.H. (SN 1987, trú tại tỉnh Lào Cai) đang có hành vi bán dâm cho T.L.L. (SN 2008, trú tại tỉnh Lai Châu); B.T.T. (SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi bán dâm cho T.L.T. (SN 2006, trú tại tỉnh Lai Châu).

Cơ quan công an làm rõ, Dung thuê ngôi nhà trên để mở quán cà phê. Do quán có ít khách, thu nhập không ổn định nên từ tháng 4/2024, Dung nảy sinh ý định liên hệ với một số phụ nữ không có việc làm ổn định, đưa họ về ở tại quán và nuôi ăn.

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Dung sẽ bố trí các nhân viên này bán dâm ngay tại các phòng trong quán. Giá bán dâm từ 400 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, trong đó Dung được hưởng từ 200 - 400 nghìn đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung về hành vi “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”.

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