UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm năm 2026, nhằm tăng cường quản lý nhà nước và siết chặt hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn trên toàn địa bàn.

Theo số liệu rà soát, toàn thành phố hiện có 7.066 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, cà phê đèn mờ cho đến các mô hình căn hộ, biệt thự du lịch cho thuê...

TPHCM hiện có 7.066 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Trong năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu kiểm tra tối thiểu 60% tổng số cơ sở này, tương ứng với 4.178 địa điểm.

Để triển khai kế hoạch, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) cấp Thành phố do Sở Y tế làm cơ quan thường trực sẽ trực tiếp kiểm tra 60 cơ sở, gồm 40 lượt kiểm tra theo kế hoạch công khai và 20 lượt kiểm tra đột xuất.

Cùng với đó, lực lượng kiểm tra liên ngành 178 các xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt ra quân rà soát sát sao các địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Mũi nhọn kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định an ninh trật tự, văn hóa thông tin, đăng ký tạm trú, hợp đồng lao động và khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ "soi kỹ" việc thực hiện cam kết không để xảy ra hoạt động mại dâm, khiêu dâm hay kích dục tại từng cơ sở.

Các đợt kiểm tra đột xuất sẽ được kích hoạt ngay khi nhận được đơn thư tố giác, tin báo phản ánh từ người dân, báo chí hoặc qua công tác trinh sát nắm địa bàn.

Đối với những cơ sở cố tình tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử phạt hành chính và đề xuất thu hồi giấy phép kinh doanh.