Ngày 12/11, Viện KSND Khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 11h25 ngày 24/9, giữa Nguyễn Khâm M. (SN 2011, học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn. Sau giờ tan học, cả hai hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc.

Lê Văn Phương bị khởi tố để phục vụ điều tra. Ảnh: T.Lương

Tại đây, hai bên xảy ra xích mích và được người dân can ngăn, M. đã quay về. Lúc này, Lê Văn Phương đã đuổi theo, dùng gậy gỗ đánh vào đầu M. khiến em này bị thương nặng.

M. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó, do vết thương quá nặng, M. được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, M. đã tử vong.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, M. được xác định tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.