Theo cơ quan công an, bà Tạ Thị Chi đã mang giường, chuồng chó ra chặn lối vào thửa đất bị ngân hàng thu hồi, phát mại cho người khác.

Ngày 12/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi (SN 1973, trú tại xã Hoài Đức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra sáng 13/9 tại thôn Tiền Phong, xã An Khánh. Đơn vị đã triển khai tổ công tác xuống địa bàn để xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Bà Tạ Thị Chi bị khởi tố. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh cho thấy, năm 2010, gia đình bà Tạ Thị Chi ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng thửa đất tại thôn Tiền Phong.

Tuy nhiên, do không có khả năng trả nợ, đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi và tổ chức bán đấu giá thửa đất. Sau phiên đấu giá, ông Lê Văn Đ. (trú tại phường Hà Đông) trở thành chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất.

Tháng 4/2026, UBND xã An Khánh tổ chức cưỡng chế, bàn giao thửa đất cho ông Đ. Sau đó, ông Đ. ủy quyền cho anh N.H.V. (trú tại xã An Khánh) tổ chức xây dựng nhà ở trên thửa đất.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trong các ngày 12 và 13/9, khi anh V. cùng nhóm thợ tiến hành xây dựng, anh V. và bà Chi phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Bà Chi cho rằng thửa đất vẫn đang tranh chấp nên không được phép xây dựng. Người phụ nữ này đã kê một chuồng chó và một chiếc giường đơn tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất nói trên.

Bà Chi còn nhiều lần chặn xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe nhằm ngăn cản nhóm thợ di chuyển vào thửa đất.

Chiếc giường được kê chặn lối đi chung.

Công an xã An Khánh đã nhiều lần lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời nhắc nhở bà Chi chấp hành quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục có hành vi cản trở những người tham gia xây dựng công trình theo ủy quyền của chủ sở hữu hợp pháp.