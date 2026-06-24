Ngày 24/6, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung (nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng). Ảnh: Đ.H.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra phát hiện có 2 bản kết luận điều tra vụ án hình sự, cùng số, ngày tháng năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm, Lê Thị Hồng Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến việc truy tố của VKSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc cũng như số tiền đánh bạc của các bị can.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhưng chưa được xem xét, xử lý.

Ngày 26/5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 30/5 và ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.