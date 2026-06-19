Thông tin trên được công bố tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, diễn ra sáng 19/6.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, từ ngày 12-18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ban đầu là hơn 180 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các nhóm bị can đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản được thống nhất từ trước.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp nguồn dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ, xây dựng sẵn kịch bản tư vấn và chi trả mức hoa hồng rất cao, từ 2-20%, cho đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các bị can đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm. Khách hàng được hứa hẹn nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, khách hàng được nhân viên giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói dịch vụ có giá từ khoảng 200-900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5-40 năm.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu dành cho khách hàng đồng ý ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, họ còn cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng lại kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Tin vào những lời quảng bá hấp dẫn này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc. Tính đến ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty nói trên.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng đã tạm giữ tiền và tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình, với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.