Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũ) và đã khởi tố bị can.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 15/10, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (SN 1986, trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều - Chi Cục quản lý đê điều Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Khởi tố cùng tội danh còn có Luyện Phúc Hưng (SN 1991, trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng.

Đối tượng Đỗ Mạnh Đăng và Luyện Phúc Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, trong quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Đăng đã thông đồng với đối tượng Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

