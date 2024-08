Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên đã tạm giữ hình sự đối tượng Tòng Văn Cường (20 tuổi, trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu T.C.C. (cô họ của Cường), trú huyện Tân Uyên.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an huyện Tân Uyên.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 14/8, cháu T.C.C. cùng một số người bạn đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên. Sau khi ăn xong, cháu C. được đối tượng Cường đưa về nhà.

Trên đường về nhà, lợi dụng đêm khuya vắng, không có người qua lại, Cường đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu C.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, cháu C. đã trốn chạy về nhà và được người thân đưa đến cơ quan công an để trình báo. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu C. chưa đủ 16 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 6h30 ngày 15/8, Công an huyện Tân Uyên đã bắt giữ được Cường khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người quen tại bản Nà Ban, xã Thân Thuộc.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cường khai, do trong người có hơi men lại thấy nạn nhân mặc quần áo gợi cảm nên đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Cường lo sợ bị C. tố cáo nên không về mà lẩn trốn, đến nhà người quen để ngủ.