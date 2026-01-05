Sau một ngày xét xử, chiều nay (5/1), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Kim Tae Hyung (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và bị cáo Cha Jin Young (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 5 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.

Trong vụ án này, Lee Hyun Jun (28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Loan (37 tuổi) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Bị cáo Bùi Thị Phương Dung (37 tuổi) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Bùi Duy Hà (42 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng 23h20 ngày 19/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), kiểm tra khách sạn Asian Ruby Center Point trên đường Mạc Thị Bưởi và phát hiện 2 cặp đôi đang mua bán dâm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Kim Tae Hyung, Cha Jin Young, Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 11/2022, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young góp vốn mở nhà hàng Gellary, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Để tăng doanh thu, hai bị cáo đã cho phép các quản lý là Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan đứng ra làm trung gian môi giới cho nhân viên bán dâm, phục vụ khách người Hàn Quốc.

Do nhà hàng chưa có giấy phép hoạt động, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young lo sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra nên đã đưa tiền hằng tháng, nhờ Dung và Hà “lo lót” cho các cán bộ nhà nước có thẩm quyền. Tổng số tiền Dung và Hà nhận của Kim Tae Hyung và Cha Jin Young là hơn 840 triệu đồng.

Theo lời khai của các bị cáo Dung và Hà, sau khi nhận tiền đã đưa cho một số cán bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ). Tuy nhiên, những cán bộ công an này đều phủ nhận lời khai của các bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, quyền sở hữu tài sản, cũng như nếp sống văn minh và đạo đức xã hội. Trong vụ án này, Cha Jin Young giữ vai trò quan trọng; hành vi của các bị cáo Dung và Hà thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.