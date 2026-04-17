Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) và Trương Trung Hậu (30 tuổi).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, sự việc bắt nguồn từ những bài viết trên mạng xã hội Facebook. Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đã đăng tải nội dung liên quan đến quá trình đi "phượt" vào các hội nhóm. Tuy nhiên, những chia sẻ này bị cộng đồng mạng phản ứng, cho rằng không thực tế, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Đô sau đó đã đăng bài trên trang cá nhân với mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Từ việc "khẩu chiến" qua bàn phím, hai bên nhắn tin thách thức và hẹn gặp mặt trực tiếp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại điểm hẹn, các đối tượng tiếp tục cãi vã và lao vào xô xát, ẩu đả gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhì lập tức có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế và đưa toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

"Việc các nhóm thanh niên sử dụng mạng xã hội để thách thức, hẹn hò đánh nhau là hành vi coi thường pháp luật, gây bất an cho người dân. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm để răn đe," một cán bộ điều tra chia sẻ.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.