Chủ tịch Quốc hội ghi nhận HĐND các địa phương đã báo cáo nhưng cho rằng, dữ liệu mới ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ đề xuất tăng biên chế.

Sáng 19/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng đã cho ý kiến về công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là phải hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bảng mô tả công việc trong giai đoạn 2027-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11. Ảnh: Media QH

Khung năng lực và sản phẩm đầu ra là một công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải khoa học, chặt chẽ và thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị mình.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao độ việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng và bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, kê khai tổng số biên chế.

Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên, hướng dẫn chuẩn hóa từ trên xuống để bảo đảm mỗi vị trí việc làm xác định đúng chức trách, trách nhiệm, yêu cầu, năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc rà soát lần này là để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp; loại bỏ những đầu việc không cần thiết; đồng thời tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, số hóa, đổi mới phương thức làm việc.

Ông cũng cho rằng, hội nghị này là một bước thông qua công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đồng thời cũng đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc phân công công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm của từng cấp ủy trong việc rà soát, chịu trách nhiệm về vị trí việc làm.

Nhấn mạnh yêu cầu về năng lực và sản phẩm đầu ra của đơn vị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tính chính xác và thực chất của kết quả.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “không chạy theo thành tích”, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất cơ bản với báo cáo đánh giá về tiến độ xây dựng vị trí việc làm. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngay trong chiều nay phải phê duyệt biểu mẫu về vị trí việc làm.

Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm Đảng ủy Quốc hội tiếp thu, chốt số liệu trên tinh thần không hạ nhu cầu cho khớp biên chế, không ghi định mức khi chưa có định mức, không đếm công việc theo lượt, hồ sơ chưa đủ thì chưa phê duyệt.

Ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất phương án đề xuất về biên chế vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Quốc hội giai đoạn 2027-2031 với phương châm không vượt số biên chế được giao.

Đối với khối HĐND, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận 34/34 tỉnh, thành phố đã báo cáo nhưng cho rằng, dữ liệu mới ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ đề xuất tăng biên chế. Ông đề nghị không chuyển đề xuất tăng của địa phương lên Trung ương khi chưa thẩm định.